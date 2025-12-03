Генсек НАТО відповів на погрози Путіна воювати з Європою

Генсек НАТО Марк Рютте применшив значення погроз російського диктатора Володимира Путіна воювати з Європою, заявивши, що не реагуватиме на кожен його коментар.
Під час спілкування з журналістами у Брюсселі Рютте відповів на запитання щодо заяв Путіна, який напередодні заявив про нібито готовність "воювати з Європою, якщо буде потрібно".
Генсек підкреслив, що не коментуватиме кожну погрозливу фразу очільника Кремля та закликав не перебільшувати значення такої риторики.
За його словами, шлях до миру полягає у збереженні тиску на Росію та забезпеченні стабільних поставок озброєння Україні, аби вона могла ефективно захищатися.
Рютте додав, що добре, що дипломатичні спроби тривають, однак критично важливо, щоб Україна перебувала у максимально сильній позиції під час будь-яких переговорів.
Нагадаємо, вчора перед зустріччю зі спецпредставником США Стівом Віткоффом Путін заявив, що "Росія готова до війни" проти Європи, за умови, якщо "Європа розпочне війну проти Росії".
За словами диктатора, Москва нібито "не планує розпочинати війну", проте Європа, на його думку, прагне завдати Росії "стратегічної поразки" і "знаходиться на боці війни", висуваючи неприйнятні Росії пропозиції.
При цьому він додав, що Європа, начебто, "відмовилася від переговорів".
"Росія не збирається воювати з Європою, але якщо Європа почне, то ми готові зараз. Тоді швидко може статися ситуація, коли нам нема з ким домовлятися", - сказав глава Кремля.
Генсек НАТО Марк Рютте вже не вперше стримано реагує на погрозливу риторику Володимира Путіна. Раніше він навіть іронічно коментував ядерні заяви російського диктатора, натякаючи, що не сприймає такі слова всерйоз.
Так, на початку листопада Рютте попросили прокоментувати засідання Ради безпеки РФ, яке Путін скликав після оголошення США про нові ядерні випробування.
У відповідь генсек заявив, що давно не реагує на подібні демонстративні зібрання.