Генсек НАТО відповів на погрози Путіна воювати з Європою

Під час спілкування з журналістами у Брюсселі Рютте відповів на запитання щодо заяв Путіна, який напередодні заявив про нібито готовність "воювати з Європою, якщо буде потрібно".

Генсек підкреслив, що не коментуватиме кожну погрозливу фразу очільника Кремля та закликав не перебільшувати значення такої риторики.

За його словами, шлях до миру полягає у збереженні тиску на Росію та забезпеченні стабільних поставок озброєння Україні, аби вона могла ефективно захищатися.

Рютте додав, що добре, що дипломатичні спроби тривають, однак критично важливо, щоб Україна перебувала у максимально сильній позиції під час будь-яких переговорів.