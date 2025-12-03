UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Генсек НАТО відповів на погрози Путіна воювати з Європою

Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Генсек НАТО Марк Рютте применшив значення погроз російського диктатора Володимира Путіна воювати з Європою, заявивши, що не реагуватиме на кожен його коментар.

Під час спілкування з журналістами у Брюсселі Рютте відповів на запитання щодо заяв Путіна, який напередодні заявив про нібито готовність "воювати з Європою, якщо буде потрібно".

Генсек підкреслив, що не коментуватиме кожну погрозливу фразу очільника Кремля та закликав не перебільшувати значення такої риторики.

За його словами, шлях до миру полягає у збереженні тиску на Росію та забезпеченні стабільних поставок озброєння Україні, аби вона могла ефективно захищатися.

Рютте додав, що добре, що дипломатичні спроби тривають, однак критично важливо, щоб Україна перебувала у максимально сильній позиції під час будь-яких переговорів.

 

Погрози Путіна

Нагадаємо, вчора перед зустріччю зі спецпредставником США Стівом Віткоффом Путін заявив, що "Росія готова до війни" проти Європи, за умови, якщо "Європа розпочне війну проти Росії".

За словами диктатора, Москва нібито "не планує розпочинати війну", проте Європа, на його думку, прагне завдати Росії "стратегічної поразки" і "знаходиться на боці війни", висуваючи неприйнятні Росії пропозиції.

При цьому він додав, що Європа, начебто, "відмовилася від переговорів".

"Росія не збирається воювати з Європою, але якщо Європа почне, то ми готові зараз. Тоді швидко може статися ситуація, коли нам нема з ким домовлятися", - сказав глава Кремля.

Не перші погрози Путіна та реакція Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вже не вперше стримано реагує на погрозливу риторику Володимира Путіна. Раніше він навіть іронічно коментував ядерні заяви російського диктатора, натякаючи, що не сприймає такі слова всерйоз.

Так, на початку листопада Рютте попросили прокоментувати засідання Ради безпеки РФ, яке Путін скликав після оголошення США про нові ядерні випробування.

У відповідь генсек заявив, що давно не реагує на подібні демонстративні зібрання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінНАТОМарк Рютте