Генсек НАТО ответил на угрозы Путина воевать с Европой

Во время общения с журналистами в Брюсселе Рютте ответил на вопрос относительно заявлений Путина, который накануне заявил о якобы готовности "воевать с Европой, если потребуется".

Генсек подчеркнул, что не будет комментировать каждую угрожающую фразу главы Кремля и призвал не преувеличивать значение такой риторики.

По его словам, путь к миру заключается в сохранении давления на Россию и обеспечении стабильных поставок вооружения Украине, чтобы она могла эффективно защищаться.

Рютте добавил, что хорошо, что дипломатические попытки продолжаются, однако критически важно, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции во время любых переговоров.