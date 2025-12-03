Генсек НАТО ответил на угрозы Путина воевать с Европой

Генсек НАТО Марк Рютте преуменьшил значение угроз российского диктатора Владимира Путина воевать с Европой, заявив, что не будет реагировать на каждый его комментарий.
Во время общения с журналистами в Брюсселе Рютте ответил на вопрос относительно заявлений Путина, который накануне заявил о якобы готовности "воевать с Европой, если потребуется".
Генсек подчеркнул, что не будет комментировать каждую угрожающую фразу главы Кремля и призвал не преувеличивать значение такой риторики.
По его словам, путь к миру заключается в сохранении давления на Россию и обеспечении стабильных поставок вооружения Украине, чтобы она могла эффективно защищаться.
Рютте добавил, что хорошо, что дипломатические попытки продолжаются, однако критически важно, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции во время любых переговоров.
Напомним, вчера перед встречей со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом Путин заявил, что "Россия готова к войне" против Европы, при условии, если "Европа начнет войну против России".
По словам диктатора, Москва якобы "не планирует начинать войну", однако Европа, по его мнению, стремится нанести России "стратегическое поражение" и "находится на стороне войны", выдвигая неприемлемые России предложения.
При этом он добавил, что Европа, вроде бы, "отказалась от переговоров".
"Россия не собирается воевать с Европой, но если Европа начнет, то мы готовы сейчас. Тогда быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем договариваться", - сказал глава Кремля.
Генсек НАТО Марк Рютте уже не впервые сдержанно реагирует на угрожающую риторику Владимира Путина. Ранее он даже иронично комментировал ядерные заявления российского диктатора, намекая, что не воспринимает такие слова всерьез.
Так, в начале ноября Рютте попросили прокомментировать заседание Совета безопасности РФ, которое Путин созвал после объявления США о новых ядерных испытаниях.
В ответ генсек заявил, что давно не реагирует на подобные демонстративные собрания.