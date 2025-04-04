Генсек НАТО відповів, яким бачить сталий мир в Україні

За словами Рютте, "найкоротшою відповіддю" на питання щодо гарантій безпеки, є вжиття заходів, які гарантуватимуть для Києва та, що "Путін ніколи, ніколи більше не спробує отримати один квадратний кілометр або одну квадратну милю України в майбутньому, що він знає, що існує стримування і оборона, за допомогою яких Україна ніколи не може бути атакована в майбутньому".

Також додав, що країни-члени НАТО продовжують надавати велику оборонну підтримку Україні, серед якої обладнання, а також боєприпаси.