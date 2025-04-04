Генсек НАТО ответил, каким видит устойчивый мир в Украине

Гарантии безопасности для Украины

Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности, чтобы исключить повторение войны с Россией в будущем. Предыдущие договоренности, такие как Будапештский меморандум, не смогли предотвратить агрессию, поэтому стране нужен новый формат международных обязательств.

Ключевой целью является создание таких условий, при которых Россия не решится повторить нападение. Для этого Украина стремится к вступлению в НАТО или заключению договоров по безопасности с ведущими государствами мира.

Подробнее о том, каких гарантий безопасности хочет Украина, читайте в материале - "Гарантии безопасности. Какой защиты хочет Украина и что об этом говорят в США и Европе".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.