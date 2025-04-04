Генсек НАТО ответил, каким видит устойчивый мир в Украине

Будущие гарантии безопасности для Украины должны гарантировать, что диктатор Владимир Путин больше никогда не попытается атаковать страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марок Рютте, которого цитирует Telegraph.
По словам Рютте, "кратчайшим ответом" на вопрос о гарантиях безопасности, является принятие мер, которые будут гарантировать для Киева то, что "Путин никогда, никогда больше не попытается получить один квадратный километр или одну квадратную милю Украины в будущем, что он знает, что существует сдерживание и оборона, с помощью которых Украина никогда не может быть атакована в будущем".
Также добавил, что страны-члены НАТО продолжают оказывать большую оборонную поддержку Украине, среди которой оборудование, а также боеприпасы.
Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности, чтобы исключить повторение войны с Россией в будущем. Предыдущие договоренности, такие как Будапештский меморандум, не смогли предотвратить агрессию, поэтому стране нужен новый формат международных обязательств.
Ключевой целью является создание таких условий, при которых Россия не решится повторить нападение. Для этого Украина стремится к вступлению в НАТО или заключению договоров по безопасности с ведущими государствами мира.
Подробнее о том, каких гарантий безопасности хочет Украина, читайте в материале - "Гарантии безопасности. Какой защиты хочет Украина и что об этом говорят в США и Европе".
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