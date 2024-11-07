Генсек НАТО: Трамп підштовхне нас витрачати більше на оборону

Дональд Трамп може спонукати членів НАТО витрачати більше на оборону. Йдеться про зобов'язання союзників вкладати понад 2% ВВП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.
Журналісти запитали у генсека НАТО про те, що означає для України перемога Дональда Трампа на виборах президента США.
"Він (Дональд Трамп, - ред.) підштовхне нас усіх витрачати більше на оборону", - сказав він.
Рютте погодився з критикою Трампа у бік Європи щодо збільшення витрат на оборону. На його думку, критика республіканця змусила союзників НАТО витрачати понад 2% ВВП на військові потреби.
Рютте також заявив, що хоче працювати разом з новим президентом США, щоб протистояти "новим небезпечним загрозам", пов’язаним зі вступом Північної Кореї у війну Росії проти України.
"Це стає дедалі більшою загрозою не лише для європейської частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, оскільки Росія постачає новітні технології до Північної Кореї", - попередив генсек.
Дональд Трамп переміг з відривом на виборах у США і вдруге стане президентом. Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року.
Трамп вже встиг оголосити себе новим президентом. Після виборів він зробив декілька заяв, зокрема, пообіцяв зупинити всі війни.
Президент України Володимир Зеленський вже провів з Трампом телефонну розмову. Вони обговорили співпрацю між країнами. Чого можна очікувати від президентства Трампа - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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