Генсек НАТО созвал встречу советников по нацбезопасности из-за киберугроз

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые созвал встречу советников по национальной безопасности стран-членов Североатлантического альянса для обсуждения киберугроз. Об этом Столтенберг заявил во время выступления на конференции по киберзащите в Лондоне, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что технологии в корне меняют характер военных действий и что НАТО адаптируется путем укрепления своего потенциала и увеличения ресурсов.

"Чтобы сдерживание имело эффект, потенциальные злоумышленники должны знать, что мы не ограничиваемся в киберпространстве, когда на нас нападают. Мы можем и будем использовать весь спектр возможностей, имеющихся в нашем распоряжении", - заявил он в Лондоне.

Так, по его словам, укрепление киберзащиты и устойчивости станет первоочередной задачей на саммите глав государств и правительств стран НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне.

Напомним, в штаб-квартире НАТО подтвердили свою готовность активно сотрудничать с Украиной для противодействия киберугрозам накануне выборов. Сотрудничество Украины с НАТО в направлении киберзащиты ведется с 2014 года.

Кроме того, новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО будет и дальше предоставлять военную поддержку Украине.

Добавим, ближайший саммит Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3-4 декабря.