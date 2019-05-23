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В НАТО заявили о дальнейшей военной поддержке Украины

Новости » Политика    23.05.2019 - 04:03
В НАТО заявили о дальнейшей военной поддержке Украины
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

НАТО продолжит сотрудничество в сфере обучения

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО будет и дальше предоставлять военную поддержку Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета Альянса, которая транслировалась на YouTube NATO News

Он отметил, что сотрудничество с Киевом будет продолжаться и набирать обороты для того, что Украина могла обеспечить защиту своих территорий.

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", - заявил Уолтерс.

Напомним, 3 мая новым главнокомандующим ОВС НАТО в Европе стал генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс, который до этого был главнокомандующим ВВС в Европе и Африке. 

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО увеличивают собственные взносы в ряд трастовых фондов (ТФ) для поддержки Украины

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