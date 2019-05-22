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Саммит НАТО состоится в Лондоне 3-4 декабря

Новости » Политика    22.05.2019 - 20:47
Саммит НАТО состоится в Лондоне 3-4 декабря
Фото: Йенс Столтенберг (из открытых источников)

Ближайший саммит североатлантического альянса пройдет в Лондоне

Ближайший саммит североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3-4 декабря.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение в Twitter генсека НАТО Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне", - написал он.

В 1949 году Великобритания была одной из двенадцати основателей НАТО, а Лондон был домом для первой штаб-квартиры альянса, говорится на сайте альянса.

"Поэтому это подходящее место для руководителей государств и правительств НАТО для планирования будущего альянса. Вместе мы рассмотрим текущие и новые вызовы безопасности, и как НАТО будет продолжать инвестировать и адаптироваться, чтобы оставаться опорой стабильности в последующие годы", - говорится в сообщении.

Напомним, главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите нато 3-4 апреля в Вашингтоне рассмотрели пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе.

Добавим, в НАТО согласовали пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе. По словам Столтенберга, поддержка НАТО будет активизироваться в таких направлениях как подготовка военно-морских сил и службы береговой охраны, заходы в порты и проведения учений и обмен информацией.

 

 

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