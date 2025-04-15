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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Генсек НАТО сказав, що думає про мирні прагнення Трампа щодо України

Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого візиту до Одеси 15 квітня підтримав мирні зусилля президента США Дональда Трампа, попри складні переговори з Україною та РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Рютте зазначив, що під час свого сьогоднішнього візиту до України вони із президентом Зеленським обговорили важливі переговори, які Трамп веде з Україною, а також з Росією, щоб спробувати покласти край війні та забезпечити міцний мир.

"Ці дискусії непрості - не в останню чергу після цього жахливого насильства (удар по центру Сум 13 квітня - ред.) - але ми всі підтримуємо прагнення президента Трампа до миру", - наголосив Рютте. 

Генсек НАТО додав, що інші члени Альянсу, в тому числі завдяки зусиллям під головуванням Франції та Великої Британії, готові, хочуть і здатні взяти на себе більше відповідальності, допомагаючи забезпечити мир, коли прийде час.

Візит Рютте в Україну 

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, генсек НАТО прибув з неанонсованим візитом в Україну. Як повідомив сам Рютте, він разом із Зеленським відвідав місто Одеса. 

Водночас Зеленський показав відео на якому разом з Рютте відвідує шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень. Там вони поспілкувались з військовими та відзначили їх.

Трамп про війну і мирні переговори

Зауважимо, нещодавно президент США заявив, що переговори США з Україною та Росією щодо завершення війни "йдуть добре, і люди скоро це дізнаються".

"Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або діяти, або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", - сказав Трамп.

З такою заявою Трамп виступив після того, як його спецпосланець Стів Віткофф здійснив візит до Пітера 11 квітня і поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше Трамп написав у Truth Social, що президент України Володимир Зеленський і колишній президент США Джо Байден "виконали жахливу роботу, дозволивши війні початися". А через декілька годин Трамп заявив, що вважає, що у війні Росії проти України "винні вже три людини". Цього разу він звинуватив і Путіна.

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НАТОДональд ТрампМарк Рютте