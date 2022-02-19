ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Генсек НАТО закликав Росію відвести війська від українських кордонів

Новость на русском →
Мюнхен, Субота 19 лютого 2022 13:14
Генсек НАТО закликав Росію відвести війська від українських кордонів Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Автор: Олександр Білоус

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію відвести свої війська від українських кордонів. Це буде першим кроком до врегулювання кризи навколо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Ми закликаємо Росію відвести свої сили від кордонів України. Це має стати важливим першим кроком на шляху до мирного врегулювання", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки.

При цьому він зазначив, що Росія, відкрито оскаржує основні цінності європейської безпеки, а потім демонструє свою готовність застосувати силу або загрозу силою, щоб домогтися своєї мети.

"Зараз небезпека полягає в поєднанні цього масштабного військового нарощування з дуже загрозливою риторикою, коли висуваються вимоги, які, як вони знають, ми не можемо виконати, і кажуть: якщо ми їх не виконаємо, будуть військові наслідки", - заявив Столтенберг.

Він заявив, що ознак відходу Росії від кордонів України немає і що ризик конфлікту реальний.

Столтенберг повідомив, що направив лист міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з пропозицією почати діалог в рамках Ради Росія-НАТО для запобігання конфлікту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що заходу потрібна демонстрація єдності, якщо він хоче переконати президента Росії Володимира Путіна уникнути "катастрофічного" вторгнення в Україну.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення напасти на Україну. Він додав, що до російського вторгнення можливість дипломатичного вирішення конфлікту залишиться відкритою.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Вторгнення Росії до України
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі