ua ru
Ср, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генсек НАТО після розмови з Кулебою закликав швидше дати Україні сучасне озброєння

Новость на русском →
Україна, Середа 11 січня 2023 22:01
Генсек НАТО після розмови з Кулебою закликав швидше дати Україні сучасне озброєння Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів 11 січня телефонну розмову з міністром іноземних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга.

За словами Генсека НАТО, Україна героїчно бореться проти російської агресії. Однак вирішальним у цьому питанні є час.

Столтенберг наголосив, що світ має швидше надавати більш сучасне обладнання для українських військових.

"Час має вирішальне значення. Нам потрібно швидше надавати більш сучасне обладнання", - написав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 11 січня, провів розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Нагадаємо, Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання танків Leopard 2 Україні. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не піде на такий крок самостійно.

Окрім того, Польща може передати Україну "символічну" кількість танків Leopard 2.

До того ж, у Фінляндії заявляли про можливу передачу Україні бойових танків Leopard 2, якщо таке рішення буде ухвалено в Європі на широкому рівні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Дмитро Кулеба Єнс Столтенберг
NEWS
Британія підтвердила плани надати свої танки Україні, - FT
Британія підтвердила плани надати свої танки Україні, - FT
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал США Бен Ходжес: Україна звільнить Крим до кінця серпня