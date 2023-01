Генсек НАТО після розмови з Кулебою закликав швидше дати Україні сучасне озброєння

За словами Генсека НАТО, Україна героїчно бореться проти російської агресії. Однак вирішальним у цьому питанні є час.

Столтенберг наголосив, що світ має швидше надавати більш сучасне обладнання для українських військових.

"Час має вирішальне значення. Нам потрібно швидше надавати більш сучасне обладнання", - написав він.

Good call with foreign minister @DmytroKuleba on the vital support that #NATO Allies are providing #Ukraine in its brave fight against #Russia’s invasion. Timing is critical. We need to provide more advanced equipment faster.