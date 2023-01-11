Генсек НАТО після розмови з Кулебою закликав швидше дати Україні сучасне озброєння

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів 11 січня телефонну розмову з міністром іноземних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга.

За словами Генсека НАТО, Україна героїчно бореться проти російської агресії. Однак вирішальним у цьому питанні є час.

Столтенберг наголосив, що світ має швидше надавати більш сучасне обладнання для українських військових.

"Час має вирішальне значення. Нам потрібно швидше надавати більш сучасне обладнання", - написав він.