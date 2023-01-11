Генсек НАТО після розмови з Кулебою закликав швидше дати Україні сучасне озброєння
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів 11 січня телефонну розмову з міністром іноземних справ України Дмитром Кулебою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга.
За словами Генсека НАТО, Україна героїчно бореться проти російської агресії. Однак вирішальним у цьому питанні є час.
Столтенберг наголосив, що світ має швидше надавати більш сучасне обладнання для українських військових.
"Час має вирішальне значення. Нам потрібно швидше надавати більш сучасне обладнання", - написав він.
Good call with foreign minister @DmytroKuleba on the vital support that #NATO Allies are providing #Ukraine in its brave fight against #Russia’s invasion. Timing is critical. We need to provide more advanced equipment faster.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 11, 2023
Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 11 січня, провів розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Нагадаємо, Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання танків Leopard 2 Україні. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не піде на такий крок самостійно.
Окрім того, Польща може передати Україну "символічну" кількість танків Leopard 2.
До того ж, у Фінляндії заявляли про можливу передачу Україні бойових танків Leopard 2, якщо таке рішення буде ухвалено в Європі на широкому рівні.
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