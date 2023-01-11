Генсек НАТО после разговора с Кулебой призвал поскорее дать Украине современное вооружение
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел 11 января телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Столтенберг.
По словам генсека НАТО, Украина героически борется против российской агрессии. Однако решающим в этом вопросе есть время.
Столтенберг подчеркнул, что мир должен скорее предоставлять более современное оборудование для украинских военных.
"Время имеет решающее значение. Нам нужно быстрее предоставлять более современное оборудование", - написал он.
Хороший звонок с иностранным министром @DmytroKuleba на стабильной поддержке, что #НАТО Allies являются обеспечение #Украина в его боротьбе против # Russia 's invasion. Timing is critical. Мы нуждаемся в предоставлении более развитой технике мастера.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 11, 2023
Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня, 11 января, провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Напомним, Франция и Польшапытаются убедить Германию разблокировать поставки танков Leopard 2 по Украине. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно .
Кроме того, Польша может передать Украину "символическое" количество танков Leopard 2 .
К тому же в Финляндии заявляли о возможной передаче Украине боевых танков Leopard 2 , если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.
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