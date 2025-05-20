Генсек НАТО оцінив телефонну розмову Трампа та Путіна
НАТО позитивно оцінює те, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп почав відновлювати зв'язок між Білим домом та Кремлем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час розмови з журналістами.
За словами Рютте, він радий тому, що Трамп обійняв "лідерську роль" в питанні переговорів щодо війни в Україні та вирвав це питання із глухого кута. Він додав, що американська адміністрація активно залучена до цього процесу й тісно координує свої дії з європейськими партнерами та Україною.
"Ну, очевидно, що до січня не було жодних переговорів з росіянами. Я думаю, що позитивним моментом є те, що президент Трамп також почав відкривати лінії зв'язку з російським президентом. І, звичайно, ви сподіваєтеся на результати якомога швидше, але це не завжди можливо в реальному житті, оскільки це складний конфлікт", - додав він.
Дзвінок Трампа Путіну та Зеленському
Вчора, 19 травня, Трамп провів телефонні переговори з Путіним та президентом Володимиром Зеленським. При цьому з останнім він спілкувався двічі. Спочатку він зателефонував українському лідеру, після цього переговорив з диктатором й згодом знову вийшов на зв'язок із Зеленським.
Після телефонних переговорів голова Білого дому заявив, що Росія та України повинні розпочати переговори щодо припинення бойових дій та завершення збройного протистояння.
Більше подробиць про зміст телефонної розмови Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.
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