Генсек НАТО оцінив телефонну розмову Трампа та Путіна

НАТО позитивно оцінює те, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп почав відновлювати зв'язок між Білим домом та Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час розмови з журналістами.

За словами Рютте, він радий тому, що Трамп обійняв "лідерську роль" в питанні переговорів щодо війни в Україні та вирвав це питання із глухого кута. Він додав, що американська адміністрація активно залучена до цього процесу й тісно координує свої дії з європейськими партнерами та Україною. " Ну, очевидно, що до січня не було жодних переговорів з росіянами. Я думаю, що позитивним моментом є те, що президент Трамп також почав відкривати лінії зв'язку з російським президентом. І, звичайно, ви сподіваєтеся на результати якомога швидше, але це не завжди можливо в реальному житті, оскільки це складний конфлікт", - додав він.