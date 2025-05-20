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Генсек НАТО оценил телефонный разговор Трампа и Путина

Вторник 20 мая 2025 12:18
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Генсек НАТО оценил телефонный разговор Трампа и Путина Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО положительно оценивает то, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп начал восстанавливать связь между Белым домом и Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время разговора с журналистами.

По словам Рютте, он рад тому, что Трамп занял "лидерскую роль" в вопросе переговоров по войне в Украине и вырвал этот вопрос из тупика. Он добавил, что американская администрация активно вовлечена в этот процесс и тесно координирует свои действия с европейскими партнерами и Украиной.

"Ну, очевидно, что до января не было никаких переговоров с россиянами. Я думаю, что положительным моментом является то, что президент Трамп также начал открывать линии связи с российским президентом. И, конечно, вы надеетесь на результаты как можно скорее, но это не всегда возможно в реальной жизни, поскольку это сложный конфликт", - добавил он.

Звонок Трампа Путину и Зеленскому

Вчера, 19 мая, Трамп провел телефонные переговоры с Путиным и президентом Владимиром Зеленским. При этом с последним он общался дважды. Сначала он позвонил украинскому лидеру, после этого переговорил с диктатором и впоследствии снова вышел на связь с Зеленским.

После телефонных переговоров глава Белого дома заявил, что Россия и Украина должны начать переговоры о прекращении боевых действий и завершении вооруженного противостояния.

Больше подробностей о содержании телефонного разговора Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Марк Рютте
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