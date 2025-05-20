Генсек НАТО оценил телефонный разговор Трампа и Путина
НАТО положительно оценивает то, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп начал восстанавливать связь между Белым домом и Кремлем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время разговора с журналистами.
По словам Рютте, он рад тому, что Трамп занял "лидерскую роль" в вопросе переговоров по войне в Украине и вырвал этот вопрос из тупика. Он добавил, что американская администрация активно вовлечена в этот процесс и тесно координирует свои действия с европейскими партнерами и Украиной.
"Ну, очевидно, что до января не было никаких переговоров с россиянами. Я думаю, что положительным моментом является то, что президент Трамп также начал открывать линии связи с российским президентом. И, конечно, вы надеетесь на результаты как можно скорее, но это не всегда возможно в реальной жизни, поскольку это сложный конфликт", - добавил он.
Звонок Трампа Путину и Зеленскому
Вчера, 19 мая, Трамп провел телефонные переговоры с Путиным и президентом Владимиром Зеленским. При этом с последним он общался дважды. Сначала он позвонил украинскому лидеру, после этого переговорил с диктатором и впоследствии снова вышел на связь с Зеленским.
После телефонных переговоров глава Белого дома заявил, что Россия и Украина должны начать переговоры о прекращении боевых действий и завершении вооруженного противостояния.
Больше подробностей о содержании телефонного разговора Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.