Генсек НАТО отреагировал на теракт возле аэропорта Кабула

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на сегодняшний теракт в Афганистане . Там террористы совершили два взрыва в толпе вблизи аэропорта Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Столтенберга в Twitter .

"Я решительно осуждаю ужасный теракт вблизи аэропорта Кабула. Мои мысли со всеми пострадавшими и их близкими. Нашим приоритетом остается скорейшая эвакуация как можно большего количества людей в безопасное место", - сказал он.

Напомним, сегодня террорист-смертник взорвал себя в толпе у главных ворот аэропорта Кабула, а позже произошел еще один взрыв. Жертвами теракта стали по меньшей мере 13 человек, в том числе американские военные.

Все, что известно о теракте возле аэропорта Кабула, читайте в материале РБК-Украина.