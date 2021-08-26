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Генсек НАТО відреагував на теракт біля аеропорту Кабулу

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Брюссель, Четвер 26 серпня 2021 18:59
Генсек НАТО відреагував на теракт біля аеропорту Кабулу Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на сьогоднішній теракт в Афганістані. Там терористи здійснили два вибухи в натовпі поблизу аеропорту Кабулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга в Twitter.

Генсек Північноатлантичного альянсу рішуче засудив сьогоднішній теракт в Кабулі.

"Я рішуче засуджую жахливий теракт поблизу аеропорту Кабулу. Мої думки з усіма постраждалими та їхніми близькими. Нашим пріоритетом залишається якнайшвидша евакуація якомога більшої кількості людей в безпечне місце", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні терорист-смертник підірвав себе у натовпі біля головних воріт аеропорту Кабулу, а пізніше стався ще один вибух. Жертвами теракту стали щонайменше 13 людей, в тому числі американські військові.

Все, що відомо про теракт біля аеропорту Кабулу, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Кабул Афганистан Теракт НАТО Єнс Столтенберг
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