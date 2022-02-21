Генсек НАТО осудил признание Россией "ЛДНР" и призвал отказаться о разжигания конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Он призвал Москву отказаться от разжигания конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Столтенберга.
"Я осуждаю признание Россией (независимости - ред.) Донецка и Луганска в Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности", - написал Столтенберг.
По его словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он призвал Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатический путь урегулирования.
Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что сегодня будет принято решение о признании независимости "ЛДНР".
Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании "народных республик". Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.