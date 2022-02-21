Генсек НАТО осудил признание Россией "ЛДНР" и призвал отказаться о разжигания конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" . Он призвал Москву отказаться от разжигания конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Столтенберга.

"Я осуждаю признание Россией (независимости - ред.) Донецка и Луганска в Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности", - написал Столтенберг.

По его словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он призвал Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатический путь урегулирования.