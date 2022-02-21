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Генсек НАТО осудил признание Россией "ЛДНР" и призвал отказаться о разжигания конфликта

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Он призвал Москву отказаться от разжигания конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Столтенберга.

"Я осуждаю признание Россией (независимости - ред.) Донецка и Луганска в Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности", - написал Столтенберг.

По его словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он призвал Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатический путь урегулирования.

Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что сегодня будет принято решение о признании независимости "ЛДНР".

Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании "народных республик". Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.

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