RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Генсек НАТО засудив визнання Росією "ЛДНР" і закликав відмовитися про розпалювання конфлікту

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік". Він закликав Москву відмовитися від розпалювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга.

"Я засуджую визнання Росією (незалежності - ред.) Донецька і Луганська в Україні. Це підриває зусилля з врегулювання конфлікту і порушує мінські домовленості", - написав Столтенберг.

За його словами, НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Він закликав Москву припинити розпалювати конфлікт та обрати дипломатичний шлях урегулювання.

Нагадаємо, 21 лютого відбулося розширене засідання Ради безпеки Росії на чолі із президентом Володимиром Путіним. За його підсумками було заявлено, що сьогодні буде ухвалено рішення про визнання незалежності "ЛДНР".

Зазначимо, через кілька годин після Радбезу Путін звернувся до росіян. Після майже вартового монологу російський лідер заявив, що підпише указ про визнання "народних республік". Цей крок спричинив негативну реакцію світових лідерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінНАТОРосійська ФедераціяДНРЄнс Столтенберг