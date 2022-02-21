Генсек НАТО засудив визнання Росією "ЛДНР" і закликав відмовитися про розпалювання конфлікту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік". Він закликав Москву відмовитися від розпалювання конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга.
"Я засуджую визнання Росією (незалежності - ред.) Донецька і Луганська в Україні. Це підриває зусилля з врегулювання конфлікту і порушує мінські домовленості", - написав Столтенберг.
За його словами, НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Він закликав Москву припинити розпалювати конфлікт та обрати дипломатичний шлях урегулювання.
Нагадаємо, 21 лютого відбулося розширене засідання Ради безпеки Росії на чолі із президентом Володимиром Путіним. За його підсумками було заявлено, що сьогодні буде ухвалено рішення про визнання незалежності "ЛДНР".
Зазначимо, через кілька годин після Радбезу Путін звернувся до росіян. Після майже вартового монологу російський лідер заявив, що підпише указ про визнання "народних республік". Цей крок спричинив негативну реакцію світових лідерів.