UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генсек НАТО назвав постачання КНДР зброї для ПВК "Вагнера" подальшим розпалюванням війни

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Постачанням зброї для ПВК "Вагнера" КНДР тільки розпалює загарбницьку війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

Він зазначив, що Північна Корея продовжує свою провокаційну та дестабілізуючу поведінку, включаючи безпрецедентні ракетні випробування за останній рік, а також продовження ядерної діяльності та риторики.

"Все це суперечить резолюціям Ради безпеки ООН. Це становить явну та реальну небезпеку для Республіки Корея, для ширшого регіону, а також для міжнародного миру та безпеки", - сказав він.

Столтенберг закликав Пхеньян припинити свої провокації та повністю дотримуватися міжнародного права.

Нагадаємо, США мають докази того, що КНДР поставляють зброю для ПВК "Вагнера".

До того ж, у Міноборони Південної Кореї заявили, що будь-яка спроба КНДР застосувати ядерну зброю "обрушить" режим країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРНАТОЄнс СтолтенбергВійна Росії проти України