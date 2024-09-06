Генсек НАТО назвав головного розпалювача війни Росії проти України

Китай має припинити підтримку війни Росії проти України. Допомога Пекіна стала головиним чинником продовження війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Китай став вирішальним фактором, який сприятиме війні Росії проти України. Китай - це той, хто забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує Росія", - заявив Столтенберг журналістам в Осло.
Столтенберг попередив, що постійне розпалювання Пекіном війни проти України може негативно позначитися на його інтересах та репутації.
"Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни Росії", - сказав він.
Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції з допомогою Пекіна.
За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, Китаю як посереднику у можливих переговорів між Україною та Росією довіряють лише 22% українців. Майже дві третини (62%) не готові довірити Пекіну таке посередництво.
Президент України Володимир Зеленський заявив у липні, що не хоче, щоб Китай, у якого з Росією партнерство "без обмежень", виступав посередником, але висловив сподівання, що Пекін чинитиме більший тиск на Москву, щоб покласти край війні.
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