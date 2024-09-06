Генсек НАТО назвал главного поджигателя войны России против Украины

"Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. Китай - это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует Россия", - заявил Столтенберг журналистам в Осло

Столтенберг предупредил, что постоянное разжигание Пекином войны против Украины может негативно сказаться на его интересах и репутации.

"Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России", - сказал он.

Враждебный Китай

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко возросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, Китаю как посреднику при возможных переговорах между Украиной и Россией доверяют только 22% украинцев. Почти две трети (62%) не готовы доверить Пекину такое посредничество.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в июле, что не хочет, чтобы Китай, у которого с Россией партнерство "без ограничений", выступал в качестве посредника, но выразил надежду что Пекин окажет большее давление на Москву, чтобы положить конец войне.