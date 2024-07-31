Не посередник. Зеленський розповів, якою бачить роль Китаю у завершенні війни з РФ

Китай має впливати на Російську Федерацію, щоб закінчити цю війну. Пекін не має бути посередником, він має діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського для французьких ЗМІ.

"Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай - невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав", - сказав президент.

Зеленський закликав Китай тиснути на Російську Федерацію, щоб Кремль припинив війну, яка триває в Україні вже два з половиною роки.

"Я б хотів би, щоб вони (Китай, - ред.) не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС. І чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію. Не навпаки", - наполіг глава України.

Президент наголосив, що у війні, в якій є агресор не варто займати посередницьку позицію.

"Не треба у війні, коли є агресор, займати посередницьку позицію. Я не вважаю, що це сильна позиція. І тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили росіян. Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція", - підкреслив він.