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Чи може Китай бути посередником на ймовірних переговорах з Росією: позиція українців

Україна, Четвер 29 серпня 2024 12:46
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Чи може Китай бути посередником на ймовірних переговорах з Росією: позиція українців Фото: ворожий Китай не може бути посередником у переговорах з Росією (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китаю як посереднику під час можливих переговорів між Україною та Росією довіряють лише 22% українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, 62% не готові довірити Пекіну таке посередництво.

Чи може Китай бути посередником на ймовірних переговорах з Росією: позиція українців

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, в серпні 2024 року тільки 19,8% українців вважають, що переговори з Росією про мир можливі навіть зараз. Водночас українці допускають проведення переговорів з Росією після виконання умов, зокрема, звільнення всіх окупованих територій. Переконані, що переговори про мир з Росією взагалі неможливі, 17,9% опитаних.

Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.

За даними опитування групи "Рейтинг", у лютому 2024 року Китай перейшов до категорії недружніх країн: 58% українців вважають Китай ворожим, при тому, що у червні минулого року вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% - нейтральною.

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