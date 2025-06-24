Генсек НАТО призвал победить Россию в гонке вооружений

Россия не сможет победить в гонке вооружений страны НАТО, поскольку у нее экономика в 25 раз меньше.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На саммите лидеров НАТО в Гааге он обратился с призывом о необходимости добиваться увеличения военных инвестиций и производства.

"Есть древняя римская поговорка: хочешь мира - готовься к войне. Идея проста: сделай свою оборону настолько сильной, чтобы никто не осмелился напасть на тебя", - сказал он.

По его словам, сегодня военное преимущество НАТО подвергается агрессивному вызову со стороны быстро перевооружающейся России, подкрепленной китайскими технологиями и вооруженной иранским и северокорейским оружием.

"Нам нужно объединяться, внедрять инновации и поставлять продукцию, и именно в этом и заключается суть этого форума", - заявил генсек НАТО.

Рютте призвал сделать больше, сделать это вместе и сделать это сейчас.

"Просто немыслимо, чтобы Россия, экономика которой в 25 раз меньше экономики НАТО, могла бы превзойти нас в производстве и вооружении", - сказал он.

Генсек НАТО призвал тратить больше, чтобы предотвратить войну.

"Мы должны победить в этой новой войне производства. Вот о чем этот саммит", - добавил он.

Напомним, размер экономики России составляет порядка 2 трлн долларов - около 2% мирового ВВП. Размер экономик 32 стран НАТО - порядка 50 трлн долларов.