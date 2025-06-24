ua en ru
Вт, 24 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Генсек НАТО призвал победить Россию в гонке вооружений

Гаага, Вторник 24 июня 2025 15:16
UA EN RU
Генсек НАТО призвал победить Россию в гонке вооружений Фото: Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия не сможет победить в гонке вооружений страны НАТО, поскольку у нее экономика в 25 раз меньше.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На саммите лидеров НАТО в Гааге он обратился с призывом о необходимости добиваться увеличения военных инвестиций и производства.

"Есть древняя римская поговорка: хочешь мира - готовься к войне. Идея проста: сделай свою оборону настолько сильной, чтобы никто не осмелился напасть на тебя", - сказал он.

По его словам, сегодня военное преимущество НАТО подвергается агрессивному вызову со стороны быстро перевооружающейся России, подкрепленной китайскими технологиями и вооруженной иранским и северокорейским оружием.

"Нам нужно объединяться, внедрять инновации и поставлять продукцию, и именно в этом и заключается суть этого форума", - заявил генсек НАТО.

Рютте призвал сделать больше, сделать это вместе и сделать это сейчас.

"Просто немыслимо, чтобы Россия, экономика которой в 25 раз меньше экономики НАТО, могла бы превзойти нас в производстве и вооружении", - сказал он.

Генсек НАТО призвал тратить больше, чтобы предотвратить войну.

"Мы должны победить в этой новой войне производства. Вот о чем этот саммит", - добавил он.

Напомним, размер экономики России составляет порядка 2 трлн долларов - около 2% мирового ВВП. Размер экономик 32 стран НАТО - порядка 50 трлн долларов.

Новая цель НАТО

Напомним лидеры стран НАТО собрались на саммит в Гааге, где обсуждается новая цель - увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, по сравнению с текущими 2%.

Как заявил Рютте, в декларации саммита НАТО в Гааге будут "важные формулировки" по Украине, ее поддержке, в том числе и финансовой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация
Новости
Как выглядит поврежденный поезд после атаки РФ по Днепру (видео)
Как выглядит поврежденный поезд после атаки РФ по Днепру (видео)
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины