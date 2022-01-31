Генсек НАТО о "гарантиях безопасности" России: Москва выдвинула невыполнимые требования
Россия заведомо выдвинула НАТО невыполнимые требования по так называемым "гарантиям безопасности". При этом Альянс готов продолжить диалог с Москвой.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
"Они (Россия - ред.) требовали мер, прекрасно осознавая, что не смогут получить желаемое", - сказал Столтенберг.
По его словам, Альянс четко дал понять, что готова продолжить диалог с Россией. Столтенберг добавил, что Совет Россия - НАТО был правильным шагом для поиска политического решения на фоне образовавшейся напряженности в отношениях.
Напомним, 26 января НАТО передала России свой ответ относительно "гарантий безопасности". Перед этим такой шаг сделали и США.
Отметим, Россия направила НАТО запрос с требованием разъяснить, как Альянс будет выполнять "гарантии безопасности".