Генсек НАТО о "гарантиях безопасности" России: Москва выдвинула невыполнимые требования

Россия заведомо выдвинула НАТО невыполнимые требования по так называемым "гарантиям безопасности". При этом Альянс готов продолжить диалог с Москвой.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.