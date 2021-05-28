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Генсек НАТО допускает, что Беларусь могла посадить лайнер Ryanair в координации с Россией

Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает маловероятным, что Беларусь приняла решение о посадке лайнера Ryanair без координации с Россией. После посадки этого рейса задержали одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом он заявил в интервью Sky news.

По его словам, отношения между Россией и Беларусью "очень тесные".

"Поэтому сложно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", - сказал Столтенберг.

Отметим, ранее НАТО заявило о решительном осуждении принудительной посадки 23 мая в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс, а также снятия с борта самолета и задержания белорусского журналиста Романа Протасевича.

Кроме того, Йенс Столтенберг заявил, что в поведении Беларуси и России есть сходства. В частности, это касается подавления демократических процессов.

Отметим, Европейский Союз подготовил план финансовой поддержки Беларуси, если страна начнет демократические преобразования. Также ЕС может разморозить 3 млрд евро помощи.

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