Генсек НАТО допускает, что Беларусь могла посадить лайнер Ryanair в координации с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает маловероятным, что Беларусь приняла решение о посадке лайнера Ryanair без координации с Россией. После посадки этого рейса задержали одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича .

Об этом он заявил в интервью Sky news .

По его словам, отношения между Россией и Беларусью "очень тесные".

"Поэтому сложно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", - сказал Столтенберг.

Отметим, ранее НАТО заявило о решительном осуждении принудительной посадки 23 мая в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс, а также снятия с борта самолета и задержания белорусского журналиста Романа Протасевича.