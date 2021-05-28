Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити лайнер Ryanair в координації з Росією

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг вважає малоймовірним, що Білорусь прийняла рішення про посадку лайнера Ryanair без координації з Росією. Після посадки цього рейсу затримали одного із засновників Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича .

Про це він заявив в інтерв'ю Sky news .

За його словами, відносини між Росією і Білоруссю "дуже тісні".

"Тому складно повірити, що режим в Мінську міг зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією", - сказав Столтенберг.

Зазначимо, раніше НАТО заявило про рішуче засудження примусової посадки 23 травня в Мінську рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс, а також зняття з борту літака і затримання білоруського журналіста Романа Протасевича.