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Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити лайнер Ryanair в координації з Росією

Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг вважає малоймовірним, що Білорусь прийняла рішення про посадку лайнера Ryanair без координації з Росією. Після посадки цього рейсу затримали одного із засновників Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky news.

За його словами, відносини між Росією і Білоруссю "дуже тісні".

"Тому складно повірити, що режим в Мінську міг зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією", - сказав Столтенберг.

Зазначимо, раніше НАТО заявило про рішуче засудження примусової посадки 23 травня в Мінську рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс, а також зняття з борту літака і затримання білоруського журналіста Романа Протасевича.

Крім того, Єнс Столтенберг заявив, що у поведінці Білорусі і Росії є подібності. Зокрема, це стосується придушення демократичних процесів.

Зазначимо, Європейський Союз підготував план фінансової підтримки Білорусі, якщо країна почне демократичні перетворення. Також ЄС може розморозити 3 млрд євро допомоги.

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