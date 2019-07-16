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Генсек Еврокомиссии подаст в отставку на следующей неделе


Такое решение было принято для того, чтобы успокоить опасения по поводу главенствования Германии в руководстве ЕС

Генеральный секретарь Европейской комиссии Мартин Зельмайер заявил, что подаст в отставку "в конце следующей недели". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, такое решение было принято для того, чтобы успокоить опасения по поводу главенствования Германии в руководстве Евросоюза. 

Также Зельмайер заявил, что он провел беседу с кандидатом на прост президента Еврокомиссии от Германии Урсулой фон дер Ляйен о его отставке, когда она впервые приехала в Страсбург на встречу с членами Европейского парламента.

"Я сказал ей, что эта проблема возникнет, и что она должна ответить, независимо от меня. Я сказал ей: самое главное, чтобы вы выиграли это голосование", - сказала он.

Сама Фон дер Ляйен намекнула, что Зельмайер, который считается одним из самых влиятельных закулисных руководителей в Евросоюзе, уйдет, если она станет президентом Еврокомиссии.

Его отставка - уступка критикам, которые обеспокоены слишком большим количеством немецких чиновников в высших эшелонах Европейской комиссии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Федеративной Республики Германия Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении уйти в отставку. Она хочет сосредоточить все силы для работы в европейских структурах.

Кроме того, 2 июля на саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза согласовали "пакет" кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. На должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.

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