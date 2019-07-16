Генсек Єврокомісії подасть у відставку наступного тижня

Генеральний секретар Європейської комісії Мартін Зельмайер заявив, що подасть у відставку "у кінці наступного тижня". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За його словами, таке рішення було прийнято для того, щоб заспокоїти побоювання з приводу головування Німеччини в керівництві Євросоюзу.

Також Зельмайер заявив, що він провів бесіду з кандидатом на простий президента Єврокомісії від Німеччини Урсулою фон дер Ляйєн про його відставку, коли вона вперше приїхала до Страсбурга на зустріч з членами Європейського парламенту.

"Я сказав їй, що ця проблема виникне, і що вона повинна відповісти, незалежно від мене. Я сказав їй: найголовніше, щоб ви виграли це голосування", - сказала він.

Сама Фон дер Ляйєн натякнула, що Зельмайер, який вважається одним з найвпливовіших закулісних керівників в Євросоюзі, піде, якщо вона стане президентом Єврокомісії.

Його відставка - поступка критикам, які стурбовані занадто великою кількістю німецьких чиновників у вищих ешелонах Європейської комісії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Урсула фон дер Ляйєн заявила про намір піти у відставку. Вона хоче зосередити всі сили для роботи в європейських структурах.

Крім того, 2 липня на саміті в Брюсселі лідери Європейського союзу погодили "пакет" кандидатур на ключові посади у політичних та економічних структурах ЄС. На посаду голови Єврокомісії висунута міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висунута кандидатом на пост голови Європейського Центробанку.