Генсек Amnesty International ответила на критику в Украине и пожаловалась на "атаку троллей"

Расследование Amnesty International в социальных сетях якобы подверглось атаке троллей и ботов с российской и украинской сторон.
Об этом заявила Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.
Она также отметила, что происходящее называется военной пропагандой и дезинформацией. По мнению Калламар, это не ослабит беспристрастность членов организации и не изменит фактов.
Напомним, в свежем отчете Amnesty International говорится, что украинские военные якобы ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что этот материал свидетельствует о "потере адекватности".
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