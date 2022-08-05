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Генсек Amnesty International ответила на критику в Украине и пожаловалась на "атаку троллей"

Новина українською →
Киев, Пятница 05 августа 2022 01:27
Генсек Amnesty International ответила на критику в Украине и пожаловалась на "атаку троллей" Фото: расследование Amnesty International якобы атаковали тролли и боты (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Расследование Amnesty International в социальных сетях якобы подверглось атаке троллей и ботов с российской и украинской сторон.

Об этом заявила Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

Она также отметила, что происходящее называется военной пропагандой и дезинформацией. По мнению Калламар, это не ослабит беспристрастность членов организации и не изменит фактов.

Напомним, в свежем отчете Amnesty International говорится, что украинские военные якобы ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что этот материал свидетельствует о "потере адекватности".

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