Генсек Amnesty International ответила на критику в Украине и пожаловалась на "атаку троллей"

Расследование Amnesty International в социальных сетях якобы подверглось атаке троллей и ботов с российской и украинской сторон.

Об этом заявила Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter .

Она также отметила, что происходящее называется военной пропагандой и дезинформацией. По мнению Калламар, это не ослабит беспристрастность членов организации и не изменит фактов.

Напомним, в свежем отчете Amnesty International говорится, что украинские военные якобы ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что этот материал свидетельствует о "потере адекватности".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.