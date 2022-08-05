Генсек Amnesty International відповіла на критику в Україні і поскаржилася на "атаку тролів"

Розслідування Amnesty International в соціальних мережах нібито піддалося атаці тролів і ботів з російської та української сторін.

Про це заявила генеральний секретар Amnesty International Агнес Калламар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

Вона також зазначила, що те, що відбувається називається військовою пропагандою і дезінформацією. На думку Калламар, це не послабить неупередженість членів організації і не змінить фактів.

Нагадаємо, у свіжому звіті Amnesty International йдеться, що українські військові нібито ставлять під загрозу життя цивільного населення, розміщують бойову техніку і озброєння в школах і лікарнях.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що цей матеріал свідчить про"втрату адекватності".

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