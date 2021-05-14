У генпрокурора объяснили, почему Медведчуку пока не вменяют финансирование терроризма

Нардепу Виктору Медведчуку пока не инкриминируют финансирования терроризма, так как оккупирован Крым и РФ не признано террористическими организациями. Однако этот вопрос рассматривается.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" сказал первый заместитель генерального прокурора Роман Говда .

Он напомнил, что в Украине признаны только "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями.

"Содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", - пояснил Говда.

В Офисе генерального прокурора объяснили, что финансирование терроризма Медведчуком сейчас расследуется.

Говда отметил, что Крым в настоящее время является временно оккупированной территорией. Это зафиксировано в резолюциях ООН, а также в Законе о правах и свободах людей, а также есть правовой статус временно оккупированных территорий АР Крым.

"Поэтому именно мы квалифицируем это, как разграбление национальных ценностей на территории оккупированной Российской Федерацией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма существуют и они расследуются в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они в стадии досудебного расследования. Поэтому определенных обстоятельств разглашать не буду ", - сказал Говда.