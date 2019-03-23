Генпрокурор США ознакомился с отчетом о расследовании Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр в субботу, 23 марта, рассмотрел конфиденциальный отчет расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в ход выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В Министерстве юстиции сообщили, что в данное время нет никаких резюме для лидеров Судебного комитета. Сам Барр заявил, что имеет намерения отправить свою версию в Конгресс уже в это воскресенье.

Сообщается, что сам доклад остается доступным только для нескольких чиновников Министерства юстиции, так как генпрокурор имеет намерения самому подготовить итоги "основных выводов".

В то же время представители Демократической партии требуют от генпрокурора скорейшего обнародования результатов, пока представители Республиканской партии заявляли, что это положило конец двум годам потерянного времени и денег.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в выборы в США. Доклад спецпрокурора, который сейчас имеет секретный статус, передали в Министерство юстиции США, теперь руководитель ведомства Уильям Барр должен принять решение о передаче всего документа или его частей в Конгресс США, или же относительно обнародования доклада.