Генпрокурор США ознайомився із звітом про розслідування Мюллера

Генеральний прокурор США Вільям Бар у суботу, 23 березня, розглянув конфіденційний звіт розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у хід виборів у Сполучених Штатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У Міністерстві юстиції повідомили, що в даний час немає ніяких резюме для лідерів Судового комітету. Сам Бар заявив, що має намір відправити свою версію в Конгрес вже в цю неділю.

Повідомляється, що сама доповідь залишається доступною тільки для кількох чиновників Міністерства юстиції, так як генпрокурор має намір самому підготувати підсумки "основних висновків".

У той же час представники Демократичної партії вимагають від генпрокурора якнайшвидшого оприлюднення результатів, поки представники Республіканської партії заявляли, що це поклало кінець двох років втраченого часу і грошей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Мюллер завершив розслідування про втручання Росії у вибори в США. Доповідь спецпрокурора, який зараз має секретний статус, передали в Міністерство юстиції США, тепер керівник відомства Вільям Бар повинен прийняти рішення про передачу всього документа або його частин в Конгрес США, або ж щодо оприлюднення доповіді.