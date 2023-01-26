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Генпрокурор призначив собі трьох заступників: хто зайняв крісла

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Київ, Четвер 26 січня 2023 13:17
Генпрокурор призначив собі трьох заступників: хто зайняв крісла Фото: Костін призначив собі трьох заступників (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний прокурор України Андрій Костін призначив трьох заступників. Крісла зайняли колишні очільники Київської та Львівської обласних прокуратур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Посаду першого заступника генпрокурора обійняв Олексій Хоменко. З вересня минулого року він працював у ОГПУ, а до цього був керівником Київської обласної прокуратури.

Одне з головних завдань для Хоменка - нагляд за додержанням законів органами безпеки.

Також заступниками генпрокурора призначено Антона Войтенка, який до цього очолював Львівську прокуратуру, та Вікторію Літвінову. До призначення вона працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора.

Костін доручив Войтенку нагляд за додержанням законів органами ДБР, спеціалізованої прокуратурою у військовій та оборонній сфері.

Літвінова продовжить опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Андрій Костін звільнив свого заступника Олексія Симоненка через його закордонну відпустку в Іспанії.

Пізніше Костін звільнив глав прокуратур у п'яти регіонах, зокрема у Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

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