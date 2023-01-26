Генпрокурор назначил себе трех заместителей: кто занял кресла

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Пост первого заместителя генпрокурора занял Алексей Хоменко. С сентября прошлого года он работал в ОГПУ, а до этого являлся руководителем Киевской областной прокуратуры.

Одна из главных задач для Хоменко - надзор за соблюдением законов органами безопасности.

Также заместителями генпрокурора назначен Антон Войтенко, который до этого возглавлял Львовскую прокуратуру, и Виктория Литвинова. До назначения она работала замруководителя специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора.

Костин поручил Войтенко надзор за соблюдением законов органами ГБР, специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере.

Литвинова будет продолжать заботиться о работе специализированной экологической прокуратуры, а также направлениями противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах и защите интересов детей.

Напомним, ранее генпрокурор Андрей Костин уволил своего заместителя Алексея Симоненко из-за его заграничного отпуска в Испании.

Позже Костин уволил глав прокуратур в пяти регионах, в том числе в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

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