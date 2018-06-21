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Генпрокурор обвинил регламентный комитет ВР в нарушении закона

НовостиПолитика    21.06.2018 - 16:42
Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Речь идет о представлении в отношении нардепов Вилкула и Колесникова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил с трибуны парламента о том, что регламентным комитетом Рады нарушен закон Украины "о регламенте ВР", передает корреспондент РБК-Украина.

"Регламентный комитет ВР обязан рассматривать представление генпрокурора в его присутствии. К сожалению, собрался отдельно и вернул документы генпрокурора через голову ВР в связи с тем, что они не понимают, что получили. Это является грубым нарушением закона о регламенте. Я расцениваю это как нежелание передать рассмотрение представления в сессионный зал. Закон не позволяет комитету возвращать представление генпрокурора, кроме двух случаев: если представление не соответствует требованиям статьи 218; и второе - в случае достаточных доказательств по обоснованию представления вместе с заключением комитета на заседании с участием генпрокурора", - заявил Луценко.

По его словам, он не был на заседании комитета по представлению в отношении народных депутатов Вилкула и Колесникова.

Напомним, 19 июня Комитет Рады вернул Парубию представление Генпрокуратуры на Вилкула и Колесникова.

Луценко внесет в Раду представления на 4 нардепов в конце августа В комитете Рады просят ГПУ рассекретить материалы представлений на Вилкула и Колесникова
Теги публикации: Борис Колесников, Александр Вилкул, ГПУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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