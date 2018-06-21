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Генпрокурор звинуватив регламентний комітет ВР у порушенні закону

НовиниПолітика    21.06.2018 - 16:42
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Йдеться про подання щодо нардепів Вілкула та Колеснікова

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив з трибуни парламенту про те, що регламентним комітетом Ради порушено закон України "про регламент ВР", передає кореспондент РБК-Україна.

"Регламентний комітет ВР зобов’язаний розглядати подання генпрокурора в його присутності. Нажаль, зібрався окремо і повернув документи генпрокурора через голову ВР зв’язку з тим, що вони не розуміють, що отримали. Це є грубе порушення закону про регламент. Я розцінюю це як небажання передати розгляд подання до сесійної зали. Закон не дозволяє комітету повертати подання генпрокурора, окрім двох випадків: якщо подання не відповідає вимогам статті 218; і друге - в разі достатніх доказів щодо обґрунтування подання разом з висновком комітету на засіданні за участю генпрокурора", - заявив Луценко.

За його словами, він не був на засіданні комітету по поданням щодо народних депутатів Вілкула та Колеснікова.

Нагадаємо, 19 червня Комітет Ради повернув Парубію подання Генпрокуратури на Вілкула й Колєснікова.

Луценко внесе до Ради подання щодо 4 нардепів у кінці серпня У комітеті Ради просять ГПУ розсекретити матеріали подань на Вілкула та Колєснікова
Теги публікації: Борис Колесніков, Олександр Вілкул, ГПУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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