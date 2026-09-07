Генпрокурор Кравченко зробив заяву щодо можливості відставки через справу НАБУ

"Є законні процедури. Я не тримаюся за посаду і не буду триматися ніколи. Це рішення команди, президента або Верховної Ради. Мого рішення такого на цю хвилину немає", - сказав генпрокурор під час спілкування з журнаістами.

Таким чином, наразі Кравченко не має наміру самостійно залишати посаду. При цьому він наголосив, що не триматиметься за неї, якщо буде ухвалене відповідне рішення про звільнення.

За словами генпрокурора, в Україні рішення щодо відповідальності мають ухвалюватися в межах закону. Він наголосив, що остаточну оцінку обставинам має давати суд.

"Крапку ставить суд, а не детектив чи слідчий", - заявив Кравченко.

Він також зазначив, що має відповіді на запитання, які виникли до нього у контексті справи, зокрема щодо сімейного та фінансового стану, а також власних витрат.

"Але якщо ви думаєте, що я повинен писати заяву (про відставку ред.) - це ваша думка", - підсумував він.