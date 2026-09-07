Генпрокурор Кравченко зробив заяву щодо можливості відставки через справу НАБУ

На тлі справи НАБУ щодо посадовців ОГП генпрокурор заявив, що не планує самостійно залишати посаду, але готовий до рішення Ради.
Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Є законні процедури. Я не тримаюся за посаду і не буду триматися ніколи. Це рішення команди, президента або Верховної Ради. Мого рішення такого на цю хвилину немає", - сказав генпрокурор під час спілкування з журнаістами.
Таким чином, наразі Кравченко не має наміру самостійно залишати посаду. При цьому він наголосив, що не триматиметься за неї, якщо буде ухвалене відповідне рішення про звільнення.
За словами генпрокурора, в Україні рішення щодо відповідальності мають ухвалюватися в межах закону. Він наголосив, що остаточну оцінку обставинам має давати суд.
"Крапку ставить суд, а не детектив чи слідчий", - заявив Кравченко.
Він також зазначив, що має відповіді на запитання, які виникли до нього у контексті справи, зокрема щодо сімейного та фінансового стану, а також власних витрат.
"Але якщо ви думаєте, що я повинен писати заяву (про відставку ред.) - це ваша думка", - підсумував він.
Нагадуємо, НАБУ та САП розкрили подробиці спецоперації під назвою "Карфаген", яка стосується кришування незаконних колцентрів та легалізації майна, отриманого в результаті їх роботи.
Напередодні Руслан Кравченко вже коментував згадки про себе на плівках НАБУ та звинувачення у можливій причетності до кришування шахрайських колцентрів.
Генпрокурор заперечив ці твердження, а також відкинув зв'язок із сейфом із грошима, подорожами родини, купівлею ноутбука та ремонтом будинку в Козині.