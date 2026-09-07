Генпрокурор Кравченко сделал заявление о возможности отставки из-за дела НАБУ

На фоне дела НАБУ в отношении должностных лиц ОГП генпрокурор заявил, что не планирует самостоятельно покидать пост, но готов к решению Рады.
Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Есть законные процедуры. Я не держусь за должность и не буду держаться никогда. Это решение команды, президента или Верховной Рады. Моего решения такого на данный момент нет", - сказал генпрокурор во время общения с журналистами.
Таким образом, в настоящее время Кравченко не намерен самостоятельно уходить с поста. При этом он подчеркнул, что не будет держаться за нее, если будет принято соответствующее решение об увольнении.
По словам генпрокурора, в Украине решения по ответственности должны приниматься в рамках закона. Он подчеркнул, что окончательная оценка обстоятельствам должна давать суд.
"Точку ставит суд, а не детектив или следователь", - заявил Кравченко.
Он также отметил, что имеет ответы на вопросы, которые возникли к нему в контексте дела, в частности, о семейном и финансовом положении, а также собственных расходах.
"Но если вы думаете, что я должен писать заявление (об отставке ред.) – это ваше мнение", – подытожил он.
Напомним, НАБУ и САП раскрыли подробности спецоперации под названием "Карфаген", касающейся крыши незаконных колл-центров и легализации имущества, полученного в результате их работы.
Накануне Руслан Кравченко уже комментировал упоминания о себе на пленках НАБУ и обвинения в возможной причастности к крыше мошеннических колл-центров.
Генпрокурор опроверг эти утверждения, а также отверг связь с сейфом с деньгами, путешествиями семьи, покупкой ноутбука и ремонтом дома в Козине.