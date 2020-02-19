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Генпрокурор Хорватии подал в отставку из-за членства в масонской ложе

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Еленич признался в интервью, что стал масоном после приглашения друга

Генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич подал в отставку из-за давления после публичного признания, что он является масоном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Еленича, инсинуации вокруг его членства в масонской ложе сделали его работу невозможной.

"Членство в легальном объединении никоим образом не влияло на мою работу, но последние инсинуации в публичном пространстве, связанные с моим членством, сделали мою дальнейшую работу в нынешней роли невозможной", - заявил он.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в свою очередь отметил, что правительство все равно бы уволило Еленича, если бы тот сам не подал в отставку.

"Здесь нет ничего незаконного. Однако это создало необычные обстоятельства, которые делают его пребывания (на должности генпрокурора - ред.) сложным", - подчеркнул премьер.

Дражен Еленич занял должность генерального прокурора в 2018 году. На этой неделе он рассказал в интервью, что стал масоном после приглашения друга, и для него это было признанием его профессиональных качеств. После признания некоторые из членов правящей партии заявили, что Еленич должен был сообщить о своем членстве в масонской ложе до того, как занять должность генпрокурора.

Напомним, 18 февраля новоизбранный президент Хорватии, социал-демократ Зоран Міланович принес присягу и стал пятым главой государства от провозглашения независимости в 1991 году.

В Хорватии 5 января 2020 года завершилось голосование во втором туре президентских выборов. По данным экзитпола, приведенного телеканалом RTL, победу во втором туре одержал кандидат от оппозиции Зоран Міланович.

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