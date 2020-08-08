Генпрокурор Беларуси пригрозил уголовными делами за участие в протестах

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк призвал белорусов не участвовать в акциях протеста в день выборов президента. Конюк пригрозил административной и уголовной ответственностью за участие в акциях.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Беларуси.

Белорусский генпрокурор попросил "проявить благоразумие" и не участвовать в акциях, а также не привлекать к ним детей.

"Особенно обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позволяйте стать разменной монетой", - заявил он.

Напомним, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. Действующий президент страны Александр Лукашенко снова попытается остаться у власти.

Накануне выборов в стране начались преследования и задержания оппонентов Лукашенко, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгоняла милиция.

Отметим, Германия, Франция и Польша призвали Беларусь провести прозрачные и честные выборы президента; страны также призвали Минск освободить всех политических заключенных.

Кроме того, вчера в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее Время", в том числе двух граждан Украины; журналистов выслали из Беларуси и запретили въезд в страну на 10 лет.