Генпрокурор Білорусі пригрозив кримінальними справами за участь в протестах

Генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк закликав білорусів не брати участь в акціях протесту в день виборів президента. Конюк пригрозив адміністративною та кримінальною відповідальністю за участь в акціях.

Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури Білорусі.

Білоруський генпрокурор попросив "проявити розсудливість" та не брати участь в акціях, а також не залучати до них дітей.

"Особливо звертаюся до всіх батьків: не дайте втягнути своїх дітей в чужі брудні ігри. Убережіть їх від необдуманих дій, не дозвольте стати розмінною монетою", - заявив він.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройдуть президентські вибори. Чинний президент країни Олександр Лукашенко знову спробує залишитися при владі.

Напередодні виборів у країні почалися переслідування та затримання опонентів Лукашенка, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяла міліція.

Зазначимо, Німеччина, Франція і Польща закликали Білорусь провести прозорі та чесні вибори президента; країни також закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів.

Крім того, вчора у Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоящее Время", в тому числі двох громадян України; журналістів вислали з Білорусі та заборонили в'їзд в країну на 10 років.