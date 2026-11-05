Генпрокуратуру зобов'язали відкрити справу щодо Арахамії за ймовірну роздачу "конвертів"

Як зазначили в ЦПК, слідчий суддя ВАКС Маркіян Галабала задовольнив скаргу організації на бездіяльність виконувача обов'язків генпрокурора Антона Ковальського.

Тепер він зобов'язаний зареєструвати в ЄРДР відомості про можливий злочин Арахамії.

19 жовтня Центр протидії корупції подав заяву щодо ймовірної роздачі головою фракції "Слуга народу" грошей у конвертах народним депутатам за голосування.

Однак Ковальський не став реєструвати кримінальне провадження, а переслав заяву до Національного антикорупційного бюро України. Своє рішення він пояснив тим, що відповідні обставини нібито вже розслідує НАБУ.

"Ковальський відписався, як і Кравченко: мовляв, НАБУ вже розслідує, і переслав заяву туди", - повідомили в ЦПК.

Водночас у Центрі наголосили, що реєструвати кримінальне провадження щодо народного депутата може лише генеральний прокурор або виконувач обов'язків на цій посаді.

У НАБУ також підтвердили, що без внесення відповідних відомостей до ЄРДР Бюро не має можливості розслідувати можливі дії Арахамії.

Що відомо про справу з "конвертами"

Наприкінці грудня 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України.