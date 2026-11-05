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Генпрокуратуру обязали открыть дело по Арахамии за вероятную раздачу "конвертов"

02:28 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава фракции СН Давид Арахамия (Getty Images)

Высший антикоррупционный суд обязал и. генерального прокурора Антона Ковальского внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном преступлении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Речь идет о возможной раздаче нардепам денег в конвертах за нужные голосования парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Центра противодействия коррупции".

Как отметили в ЦПК, следственный судья ВАКС Маркиян Галабала удовлетворил жалобу организации на бездействие исполняющего обязанности генпрокурора Антона Ковальского.

Теперь он обязан зарегистрировать в ЕРДР сведения о возможном преступлении Арахамии.

19 октября Центр противодействия коррупции подал заявление о вероятной раздаче главой фракции "Слуга народа" денег в конвертах народным депутатам за голосование.

Однако Ковальский не стал регистрировать уголовное производство, а переслал заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Свое решение он объяснил тем, что соответствующие обстоятельства уже якобы расследует НАБУ.

"Ковальский отписался, как и Кравченко: мол, НАБУ уже расследует, и переслал заявление туда", - сообщили в ЦПК.

В то же время в Центре подчеркнули, что регистрировать уголовное производство в отношении народного депутата может только генеральный прокурор или исполняющий обязанности на этом посту.

В НАБУ также подтвердили, что без внесения соответствующих сведений в ЕРДР Бюро не имеет возможности расследовать возможные действия Арахамии.

Что известно о деле с "конвертами"

В конце декабря 2025 НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

По данным следствия, участники группы систематически извлекали неправомерную выгоду за голосование за нужные решения в Верховной Раде.

Прокуроры САП сообщили о подозрении пяти народным депутатам, которые, по версии следствия, обеспечивали получение взяток за соответствующие голосования. Суммы неправомерной выгоды составляли от 2 до 20 тысяч долларов.

Кроме того, в конце 2025 года в рамках дела о выплатах депутатам в конвертах проводились обыски у помощника Давида Арахамии.

По данным САП, до полномасштабного вторжения в Украину были периоды, когда суммы подкупа нардепов в "конвертах" достигали 20 тысяч долларов в месяц.

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