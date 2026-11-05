Генпрокуратуру обязали открыть дело по Арахамии за вероятную раздачу "конвертов"

Как отметили в ЦПК, следственный судья ВАКС Маркиян Галабала удовлетворил жалобу организации на бездействие исполняющего обязанности генпрокурора Антона Ковальского.

Теперь он обязан зарегистрировать в ЕРДР сведения о возможном преступлении Арахамии.

19 октября Центр противодействия коррупции подал заявление о вероятной раздаче главой фракции "Слуга народа" денег в конвертах народным депутатам за голосование.

Однако Ковальский не стал регистрировать уголовное производство, а переслал заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Свое решение он объяснил тем, что соответствующие обстоятельства уже якобы расследует НАБУ.

"Ковальский отписался, как и Кравченко: мол, НАБУ уже расследует, и переслал заявление туда", - сообщили в ЦПК.

В то же время в Центре подчеркнули, что регистрировать уголовное производство в отношении народного депутата может только генеральный прокурор или исполняющий обязанности на этом посту.

В НАБУ также подтвердили, что без внесения соответствующих сведений в ЕРДР Бюро не имеет возможности расследовать возможные действия Арахамии.

Что известно о деле с "конвертами"

В конце декабря 2025 НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.