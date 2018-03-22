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Дело Савченко будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 16:31
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Прокуратура будет ходатайствовать об аресте Савченко

Дело Надежды Савченко будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко в эфире "112 Украина".

Так, по словам Лысенко дело Савченко будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева. Он также добавил, что сторона обвинения будет ходатайствовать об аресте Савченко без возможности внесения залога.

"Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины как уже задержанное лицо, с ней сейчас проводится допрос как подозреваемой в присутствии адвокатов и сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил он.

Напомним, ранее Лысенко сообщал, что суд по делу Савченко может состояться уже завтра.

По версии следствия, Савченко причастна к делу в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого арестовали за вывоз из оккупированного Донбасса оружия, якобы для совершения терактов.

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Темы: Дело Савченко    Теги: ГПУ, Надежда Савченко, Суд
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