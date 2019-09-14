В Генпрокуратуре объяснили закрытие дела против Кузьмина

Генеральная прокуратура Украины объяснила причины закрытия уголовного производства против нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщили в Генпрокуратуре, производство, открытое против бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича Кузьмина в июле 2014 года, было закрыто за недостаточностью доказательств.

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело относительно народного депутата Рената Кузьмина. Министерство внутренних дел 2 сентября получило от ГПУ постановление о закрытии производства против Кузьмина. Также Кузьмин был снят с розыска.

До этого РБК-Украина писало, что бывшего первого заместителя генерального прокурора Виктора Пшонки, народного депутата Рената Кузьмина больше нет в базе лиц, которые скрываются от органов власти, Министерства внутренних дел Украины. 5 сентября его имени в розыскных учетах МВД не было указано