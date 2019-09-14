В Генпрокуратурі пояснили закриття справи проти Кузьміна

Генеральна прокуратура України пояснила причини закриття кримінального провадження проти нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Рената Кузьміна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомили в Генпрокуратурі, провадження, відкрите проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича Кузьміна у липні 2014 року, було закрите через недостатність доказів.

"У зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу щодо народного депутата Рената Кузьміна. Міністерство внутрішніх справ 2 вересня отримало від ГПУ постанову про закриття провадження проти Кузьміна. Також Кузьміна було знято з розшуку.

До цього РБК-Україна писало, що колишнього першого заступника генерального прокурора Віктора Пшонки, народного депутата Рената Кузьміна більше немає в базі осіб, які переховуються від органів влади, Міністерства внутрішніх справ України. 5 вересня його імені в розшукових обліках МВС не було зазначено