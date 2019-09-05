Экс-заместителя генпрокурора Кузьмина сняли с розыска

Фото: Ренат Кузьмин (УНИАН)

Кузьмина больше нет в базе лиц, скрывающихся от органов власти

Бывшего первого заместителя генерального прокурора Виктора Пшонки, народного депутата Рената Кузьмина больше нет в базе лиц, скрывающихся от органов власти, Министерства внутренних дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bihus.Info.

Как сообщается, 3 сентября фамилия Кузьмина еще находилась в базе розыска. По состоянию на 5 сентября его имени в розыскных учетах МВД не указано.

Отметим, Кузьмина подозревали в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. Однако правоохранители не могли установить местонахождение Кузьмина. Вероятным местом его пребывания считалась Россия или территория аннексированного Крыму. По последним данным, Кузьмин находился в Ялте по состоянию на 2017 год.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду экс-заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину, который баллотировался по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь". Генпрокуратура подозревает Кузьмина в совершении ряда преступлений и направляла в ЦИК обращение об отмене его регистрации.

Также Генеральная прокуратура Украины подозревала Кузьмина в совершении ряда преступлений и направляла в ЦИК обращение об отмене его регистрации.